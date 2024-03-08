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ملك البحرين يتلقى التهاني بمناسية اليوبيل الفضي للجلوس على العرش (صور)

أخبار العالم العربي

ملك البحرين يتلقى التهاني بمناسية اليوبيل الفضي للجلوس على العرش (صور)
Legion-Media
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تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اليوم الجمعة، برقيات تهنئة من رئيس الإمارات ونائبه وعدد من المسؤولين في الدولة الإماراتية بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.

وبعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى ملك البحرين، وكتب على حسابه الشخصي في موقع "إكس" "أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم، وأعبر عن أصدق تمنياتي لجلالته بموفور الصحة والسعادة، لمواصلة المسيرة المباركة من أجل التنمية والازدهار في البحرين الشقيقة".

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم إمارة دبي، برقية تهنئة إلى ملك البحرين وكتب على حسابه الشخصي في موقع "إكس": "قريب من شعبه .. حريص على ازدهار بلده.. عادل في حكمه .. وعميق في حكمته .. أبارك لأخي وصديقي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اليوبيل الفضي لمناسبة توليه الحكم .. دعواتنا له بدوام التوفيق والسداد .. ودعواتنا لشعب البحرين بدوام العز والازدهار".

كما بعث الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بهذه المناسبة.

المصدر: RT

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