ملك البحرين يصدر مرسوما بتعيين رئيس جديد لهيئة الثقافة والآثار

قالت وكالة الأنباء البحرينية إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما بتعيين رئيس جديد لهيئة الثقافة والآثار.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد مرسوما رقم 38 لسنة 2022 بتعيين رئيس لهيئة البحرين للثقافة والآثار، جاء فيه "يُعيَّن الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيساً لهيئة البحرين للثقافة والآثار".

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وأضاف المرسوم "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".

وصدر الأمر في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية أن ملك البحرين قرر إقالة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة من رئاسة هيئة الثقافة والآثار وذلك على خلفية رفضها مصافحة سفير إسرائيل لدى المنامة.

وقالت إن السفير الأمريكي لدى البحرين ستيفن بوندي عقد مجلس عزاء خاص في منزله بمناسبة وفاة والده ودعا إليه بعض السفراء والمسؤولين، من بينهم سفير إسرائيلي في البحرين إيتان نائيه، والشيخة مي بنت محمد.

وأثناء التصوير، قام أحدهم بتعريف الذين يتصافحون، وعندما وصلت الشيخة مي للسفير الإسرائيلي في المنامة، وأبلغوها أن هذا هو السفير الإسرائيلي، سحبت يدها ورفضت مصافحته وخرجت من منزل السفير الأمريكي وطلبت من السفارة عدم نشر أي صورة لها في مجلس العزاء.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية + وسائل إعلام