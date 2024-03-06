مسؤول أمريكي: قتيلان بين طاقم ناقلة بضائع تعرضت لضربة بصاروخ من اليمن

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي قوله أن طاقم السفينة المستهدفة في خليج عدن أبلغ عن مقتل شخصين بالهجوم الصاروخي.

وألحق الصاروخ "أضرارا كبيرة" في السفينة، وفق المسؤول الذي أضاف أن "طاقمها بلّغ عن قتيلين على الأقل وستة جرحى من أفراد الطاقم وهجر السفينة".

كما قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "أسوشيتد برس" إن هجوما يشتبه أن الحوثيين قاموا به على سفينة في خليج عدن تسبب في وقوع "وفيات" اليوم الأربعاء.

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن القوات البحرية التابعة لها نفذت عملية استهداف لسفينة "ترو كنفيدنس TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، تأكيدها فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن في باب المندب جنوب غرب عدن، وإصابة 4 آخرين بحروق بالغة إثر استهدافها بصاروخ.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

وتشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، فيما تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة.

المصدر: RT