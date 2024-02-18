"حزب الله" يعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي ويؤكد إيقاع قتلى وجرحى

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى بين الجنود.

وصدر عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 15:35 من عصر اليوم الأحد (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة".‏

- عند الساعة (03:15) من عصر يوم الأحد: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة يارؤون، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 02:50 من عصر اليوم الأحد: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا ‏لجنود العدو في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة".‏

- عند الساعة 02:45 من عصر اليوم الأحد: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا لجنود العدو في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 02:45 من عصر اليوم الأحد: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية‏ ‏تموضعا لجنود العدو في مستعمرة إيفن مناحيم بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة، ‏وأوقعوا الجنود بين قتيلٍ وجريح".‏

- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر‎ ‎اليوم الأحد: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا ‏لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابةً مباشرة".‏

هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد غارتين على بلدة يارون في جنوب لبنان.

وكشف آخر التقارير في لبنان أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد بلغت 252 قتيلا، بين مدنيين وصحفيين وعناصر في "حزب الله" و"حركة أمل".



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أكد أن إسرائيل ليس لها مصلحة في الحرب مع لبنان، "لكن عليها أن تستعد".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT





‏