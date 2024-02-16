حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان بلغت 252 قتيلا

كشفت آخر التقارير في لبنان أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد بلغت 252 قتيلا، بين مدنيين وصحفيين وعناصر في "حزب الله" و"حركة أمل".

وحسب المعلومات وصل عدد القتلى المدنيين إلى 33 والصحفيين 3، أما عدد قتلى "حزب الله" فوصل إلى 204، أما "حركة أمل" فقد نعت 11 عنصرا، بالإضافة إلى عنصر في الجيش اللبناني ليبلغ إجمالي عدد القتلى في لبنان منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي إلى 252.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نعت "حركة أمل" ثلاثة من منتسبيها قتلوا بضربة إسرائيلية استهدفتهم فجرا في أحد المنازل جنوب لبنان، كما نعى "حزب الله" اثنين من عناصره قتلا بقصف إسرائيلي.

ويوم الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب عدد آخر.

المصدر: RT