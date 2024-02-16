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بالفيديو.. آثار الغارة الجوية الإسرائيلية على بلدة القنطرة جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. آثار الغارة الجوية الإسرائيلية على بلدة القنطرة جنوب لبنان
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أظهرت مقاطع مصورة أضرارا كبيرة ناجمة عن الغارة الجوية الإسرائيلية ليلة أمس ودمار منزل في بلدة القنطرة في جنوب لبنان.

وفي مقطع الفيديو ظهرت آثار الدمار الكبير جراء الغارة التي استهدفت المنزل والذي تدمر بشكل كامل.

وصباح اليوم الجمعة، نعت "حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري 3 من مقاتليها قتلوا بالغارة الإسرائيلية المذكورة ليرتفع عدد مقاتلي الحركي الذي قضوا في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 11 عنصرا.

المصدر: RT

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