"حركة أمل" تنعى 3 من مقاتليها قتلوا في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

نعت "حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، 3 من مقاتليها قتلوا بالغارة الإسرائيلية التي استهدفتهم فجر اليوم في أحد المنازل في بلدة القنطرة جنوب البلاد.

وسمع دوي غارات عنيفة في الجنوب ليلا وصل صداها إلى النبطية كما أفيد عن غارات شنها الطيران الحربي على دير سريان – الطيبة، وبين بلدتي القنطرة وقبريخا.

ونعت حركة "أمل" ثلاثة من عناصرها إثر الغارة في القنطرة، وهم: علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت مواليد 1971، محمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة مواليد 1995، وقاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية مواليد 1996.



المصدر: RT + "النهار"