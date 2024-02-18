الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على بلدة يارون في جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد غارتين على بلدة يارون في جنوب لبنان.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في قرية القنطرة جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الحزب.

وتوعد "حزب الله" إسرائيل "بدفع الثمن"، بعدما أسفرت غارات الأسبوع الماضى عن مقتل 10 مدنيين نصفهم من الأطفال.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT