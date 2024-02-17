لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /16.02.2024/
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دخلت الحرب في غزة يومها الـ133 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.
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