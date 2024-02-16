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بايدن: أكدت لنتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار من أجل تحرير الرهائن

أخبار العالم العربي

بايدن: أكدت لنتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار من أجل تحرير الرهائن
Globallookpress Cameron Smith/White House
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أكد في مكالماته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤقتا من أجل تحرير الرهائن.

وقال بايدن في كلمة له، يوم الجمعة: "خلال الأيام الأخيرة كانت لدي مناقشات جوهرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي".

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وتابع: "أشرت إلى ضرورة تطبيق نظام وقف إطلاق النار مؤقتا من أجل تحرير المحتجزين والرهائن. وأنا ما زلت آملا في أنه سيكون من الممكن القيام بذلك".

وأضاف بايدن أنه يأمل في ألا تبدأ إسرائيل هجوما واسع النطاق على الأرض، بل تنظر في هذه المبادرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن يوم 7 فبراير أن العسكريين تلقوا أمرا بالاستعداد لإطلاق عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة. وبعد يومين من ذلك كلف نتنياهو الجيش بإعداد خطة لإجلاء السكان المدنيين من رفح والقضاء على كتائب "حماس" في المدينة.

وأعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن العملية المحتملة في رفح، محذرة من أنها قد تؤدي إلى "كارثة".

المصدر: نوفوستي

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