موسكو والقاهرة تبحثان محاربة الإرهاب والوضع في قطاع غزة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين مع مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب بدوي خلال زيارته للقاهرة يوم 15 فبراير محاربة الإرهاب والوضع في قطاع غزة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اجتماع فريق العمل الروسي المصري لمحاربة الإرهاب أن "الطرفين تبادلا التقييمات لحالة المخاطر الإرهابية العالمية والإقليمية وبحثا مسائل التعاون الثنائي عبر قنوات الأجهزة الحكومية المختصة".

وأضاف البيان أن "اهتماما خاصا أعير لقضايا التصدي لتمويل الإرهاب وإحباط نشاط الإرهابيين الأجانب والتعاون الدولي لمحاربة الإرهاب في إطار الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب".

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وأشار البيان إلى انه "جرت مناقشة مفصلة للوضع في قطاع والمنطقة بأسرها مع التركيز على الضرورة العاجلة لتكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن واستئناف الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة وثابتة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتبادل الطرفان كذلك "الآراء حول إصلاح مجلس الأمن الدولي والتحضير لقمة المستقبل في نيويورك".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لفريق العمل الروسي المصري المشترك لمحاربة الإرهاب في عام 2025 في موسكو.

المصدر: تاس