اكتشاف مقبرة قرب قاعدة الجفرة الجوية والتعرف على هوية 4 حالات جديدة من مفقودي ليبيا 2011

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا التعرف على هوية أربع حالات جديدة من مفقودي العام 2011، ومقبرة قرب قاعدة الجفرة الجوية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة، بعد مراجعة وتدقيق نتائج تحاليل العينات المرجعية والبصمة الوراثية (DNA) التي جرى استخراجها من قِبل فرق هيئة البحث عن المفقودين بمدن ليبية مختلفة، وفق بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على "فيسبوك".

وكشفت المصادر نفسها هوية المفقودين الأربعة وهم: محمد عبد العزيز عليوة الطاهر من وادي عتبة، مصطفى سالم أحمد سالم من براك الشاطئ من مفقودي مقبرة الجفرة، بالإضافة إلى محمد عامر بن لامة من الأصابعة، وعبد السلام محمد امحمد ديار بمدينة هون من مفقودي 2011.





وأكدت الهيئة إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة بعد إتمام الإجراءات القانونية، داعية أسر الضحايا للتواصل معها.

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المصدر: RT