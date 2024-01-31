اقتحامات إسرائيلية تطال القدس ونابلس وبيت لحم ورام الله واعتقالات وهجوم للمستوطنين

نفذ الجيش الإسرائيلي في ساعات الليل والفجر من اليوم الأربعاء سلسلة اقتحامات طالت عددا من مناطق وبلدات الضفة الغربية ونجم عنها إصابات واعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفي التفاصيل اقتحمت 12 آلية تابعة للجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة جبع جنوب جنين، بحسب ما أكدته مصادر محلية.

وجابت الآليات عدة أحياء وشوارع فيها، وتمركزت في أكثر من حي. كما داهم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين، وفتشوها وحطموا في محتوياتها.

20 آلية عسكرية في القدس

وفي القدس، اقتحم الجيش يقتحم بلدة عناتا وضاحية السلام ومخيم قلنديا شمال شرق القدس. وذكرت مصادر محلية بالبلدة، أن عدة آليات عسكرية وقوات راجلة اقتحمت البلدة والضاحية، وتمركزت في عدة مناطق في البلدة والضاحية، وداهم الجنود عدة عمارات ومنازل، دون ورود معلومات عن تنفيذ اعتقالات.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن الجيش اقتحم مخيم قلنديا بنحو 20 آلية عسكرية، حملت على متنها عشرات الجنود الذين انتشروا في العديد من الزقاق والحارات.

وذكر شهود عيان، أن الجيش أغلق مدخل مخيم قلنديا بعدة آليات عسكرية، وعزز من تواجده العسكري بقوة راجلة اقتحمت المخيم انطلاقا من حاجز قلنديا العسكري المجاور.

إقرأ المزيد

وفي وقت لاحق، داهم جنود إسرائيليون منزل عائلة "الشهيد" وسام أبو غويلة، واعتلى سطحه عدد من القناصة، فيما سمع دوي انفجارات ناجمة عن إطلاق قنابل الصوت.

في بيت لحم

وفي مدينة بيت لحم، اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة بيت فجار جنوب المدينة واعتقل الشاب عصام طقاطقة. وأشارت مصادر محلية إلى أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت البلدة، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها.

آليات عسكرية وجرافة في نابلس

وفي نابلس، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس ومخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من جهة عورتا، كما اقتحمت قوة أخرى منطقة رفيديا بالمدينة من جهة تل، لافتة إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الجيش المقتحمة.

هجوم للمستوطنين في رام الله

وفي شمال غرب رام الله، أصيب مواطن بجروح في رأسه في هجوم للمستوطنين على بيتللو هذه الليلة، وذكرت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين هاجموا منزل المواطن محمد شهوان، وعندما خرج للتصدي لهم اعتدوا عليه بالضرب وأصابوه بجروح في رأسه.

كما عمد المستوطنون، لتحطيم نوافذ المنزل وتكسير عدد من المركبات المتوقفة في المكان.

وفي قلقيلية، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، مواطنين من مدينة قلقيلية ومن بلدة عزون شرقا.

المصدر: وفا