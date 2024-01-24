"بالأسلحة الصاروخية والمناسبة".."حزب الله" اللبناني يستهدف موقعين عسكريين إسرائيليين

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، استهدافه لموقعين عسكريين إسرائيليين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيهما.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

-عند الساعة 3:40 من بعد ظهر اليوم الأربعاء (بتوقبت لبنان): "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية". ‏

- عند الساعة 01:25 من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

‏ ‏وأمس الثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي تعرض إحدى قواعد القوات الجوية في شمال البلاد لأضرار نتيجة القصف من لبنان. وأشار إلى أن الأضرار طفيفة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني أمس الثلاثاء أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة كوبرا وقاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لا تريد الحرب مع "حزب الله" اللبناني، لكنها مستعدة لأي تطورات في الشمال.

في حين قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إنهم يقتربون من "مرحلة سيُطلب منهم فيها التحرك على نطاق واسع في عمق الأراضي اللبنانية من أجل إزالة التهديد الذي يواجه مواطنيهم".

وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني علي ‏دعموش قد شدد على أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT