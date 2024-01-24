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هيئة بحرية بريطانية تعلن أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن

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هيئة بحرية بريطانية تعلن أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن
Gettyimages.ru
سفن في البحر الأحمر
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أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن باليمن.

وقالت الهيئة في صفحتها على منصة X: "تلقت UKMTO تقريرا عن حادث وقع على بعد حوالي 45 ميلا بحريا جنوب عدن. وتحقق السلطات في الحادث".

ونصحت السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.

وسبق أن حذرت حركة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.

وردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

وفجر 13 يناير الحالي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استهداف 8 مواقع تابعة للحوثيين، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، حسبما أعلنت الدول في بيان مشترك.

المصدر: RT

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