الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لهجمات نفذها سلاح الجو على بلدتي عيترون والعديسة جنوبي لبنان (فيديو)

نشر الجيش الاسرائيلي مقطع فيديو يوثق هجمات نفذها سلاح الجو على بلدتي عيترون والعديسة جنوبي لبنان، قال إنها استهدفت بنية عسكرية تحتية لـ"حزب الله" وموقعا لإطلاق الصواريخ.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "قواته هاجمت خلال النهار عددا من مواقع إطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله، بما في ذلك مبنى تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات منه على منطقة المنارة أمس (الأربعاء)".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "تم خلال النهار رصد عدد من عمليات الإطلاق باتجاه مناطق شتولا والمالكية والمنارة وهار دوف، وهاجم مصادر إطلاق النار".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهدافه لجنود ومواقع إسرائيلية بالصواريخ والأسلحة والمناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

‏هذا ونقلت "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين أن "حزب الله" رفض مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين للتهدئة مع إسرائيل "لأنها غير واقعية".

كما أفادت مراسلة RT بتجدد القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على جنوب لبنان صباح اليوم الخميس، حيث ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل فوسفورية على أطراف بلدة ميس الجبل.

في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كان عليه في الماضي.

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وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT