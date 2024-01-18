نتنياهو: نحن نهاجم إيران مباشرة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، ردا على تساؤلات بشأن الرد على إيران وأفعالها في المنطقة، أن إسرائيل تهاجم "رأس الأفعى" إيران.

وقال نتنياهو ردا على "لماذا لا تهاجم إسرائيل إيران مباشرة؟": "من يقول إننا لا نهاجم إيران؟ نحن نهاجمهم"، واصفا إياها بـ"رأس الأفعى"، على حد قوله.

وأضاف: " كل ما تروه، من الحوثيين إلى حزب الله وحماس، إيران وراء ذلك، إيران تريد تدمير الأنظمة في المنطقة ويجب أن نوقفها".

وفي الوقت نفسه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سأفعل كل شيء كي لا تحصل إيران على سلاح نووي ليس من أجل أمننا فقط بل من أجل أمن العالم".

وفجر يوم الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مراكز تجسس تابعة للموساد وتجمعات مناهضة لإيران في محافظة أربيل شمال العراق بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بورود أنباء عن احتمال مقتل أجي أمين رئيس وكالة الإعلام السابق في إقليم كردستان العراق، وقالت إنه كبير عملاء الموساد الإسرائيلي.

في حين نفى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي التقارير التي تحدثت عن استهداف الحرس الثوري الإيراني مقرا للموساد الإسرائيلي في أربيل شمال العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن قصف إيران لأربيل عمل عدواني يقوض العلاقة القوية بين بغداد وطهران، وعلى أثر الضربات الإيرانية، قدم العراق شكويين لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد إيران.

ومن جانبه، أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أن "أي عملية تقوم بها إسرائيل انطلاقا من أي بلد كان ضد الشعب والحكومة في إيران لن يتم تحملها بأي شكل من الأشكال".

المصدر: RT