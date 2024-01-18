بالصواريخ والأسلحة المناسبة.."حزب الله" يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة فيها

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهدافه لجنود ومواقع إسرائيلية بالصواريخ والأسلحة والمناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وفي بيانات له، قال "حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 3:30‏ من بعد ظهر اليوم‎ ‎الخميس (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع‎ ‎السماقة في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة". ‏

- عند الساعة ‌‎2:30‌‏ من بعد ظهر اليوم‎ ‎الخميس: "استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة وأصيب إصابة مباشرة".

- عند الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم‎ ‎الخميس: "استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة أدميت بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏

- عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم‎ ‎الخميس: "استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

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‏هذا ونقلت "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين أن "حزب الله" رفض مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين للتهدئة مع إسرائيل "لأنها غير واقعية".

كما أفادت مراسلة RT بتجدد القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على جنوب لبنان صباح اليوم الخميس، حيث ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل فوسفورية على أطراف بلدة ميس الجبل.

في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كان عليه في الماضي.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT