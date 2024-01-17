وزير خارجية لبنان: حزب الله يعي مصلحة البلاد والحرب ليست سهلة على إسرائيل

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، إن لبنان يسعى للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل ضمن سلة متكاملة.

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وأكد عبد الله بو حبيب في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر قناة "LBCI" أن الإسرائيليين يرفضون التفاوض.

وصرح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بأن هناك واقعا قائما في الجنوب وأن حزب الله جماعة لبنانية تعي مصلحة البلد.

وشدد على رفض ما تقوم به بعض التنظيمات غير اللبنانية من عمليات إطلاق صواريخ.

وتابع قائلا: "الحرب الداخلية تخرب البلد وإذا خيرنا بين حرب إقليمية وحرب أهلية فسنختار الإقليمية لأنها تنتهي بعكس الأهلية".

وبيّن أن الحرب على لبنان ليست سهلة على تل أبيب وأنها ستكون إقليمية وأن الصواريخ ستسقط على إسرائيل من كافة الجهات.

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ولفت إلى أن كل الحكومات المتعاقبة اعترفت بالمقاومة عبر معادلة "شعب وجيش ومقاومة" في البيانات الوزارية، مشيرا إلى أن موقف حزب الله يختلف عن موقف الحكومة في معظم الأوقات.

وأفاد الوزير بأنه "لا يرى أن الحرب وشيكة والحل الشامل يكمن باسترجاع تلال كفرشوبا ومزارع شبعا وبتطبيق القرار 1701"، موضحا في السياق أن إسرائيل بلد "طميع" يريد أن يحتل "أراضينا".

واستبعد بوحبيب أن تدخل إيران في حرب إقليمية.

وعن التصعيد في البحر الأحمر، يقول بوحبيب إن الحوثيين يلعبون دورا دوليا وأن ما قاموا به مرتبط بغزة.

وصرح بأن موقف لبنان كان منسجما مع الموقف العربي في ما يخص القصف الأمريكي - البريطاني على اليمن، مؤكدا أن المطلوب عدم توسّع رقعة الحرب.

المصدر: قناة "LBCI" اللبنانية