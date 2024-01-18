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مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل فوسفورية على جنوب لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفادت مراسلة RT بتجدد القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على جنوب لبنان صباح اليوم الخميس، حيث ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل فوسفورية على أطراف بلدة ميس الجبل.

وذكرت مراسلتنا أنه في القطاع الأوسط القصف المعدفي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات حولا وعيترون وبليدا، كما ألقى القذائف الفوسفورية على أطراف بلدة ميس الجبل.

وفي القطاع الشرقي، استهدف القصف مدفعي سهل مرجعيون وتلة الحمامص وكفركلا والخيام، ونفذت مسيرة إسرائيلية غارتان على بلدة كوكبا ومحيطها، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات بين بلدتي مركبا والعديسة، وألقت قذائف الفوسفور الأبيض على سهل الخيام.

المصدر: RT

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