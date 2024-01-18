بصواريخ "بركان" والأسلحة المناسبة.. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي في 17 يناير

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني فجر اليوم الخميس ملخصا للعمليات التي نفذها ضد الجنود والمواقع الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال الإعلام الحربي في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

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وفي ما يلي ملخص عمليات "حزب الله" ليوم الأربعاء 17 يناير 2024:

- القطاع الشرقي

- الساعة 14:50: استهداف انتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية بصواريخ "بركان" وإصابته إصابة مباشرة.

- الساعة 15:15: استهداف تجمّع لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

- الساعة 17:20: استهداف مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابة أحد المباني فيها كرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، مع تأكيد المقاومة على أن أي اعتداء على أهلنا وقرانا سيقابل بالمثل.

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- القطاع الغربي

- الساعة 13:00: استهداف تجمّع لجنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.

- الساعة 15:00: استهداف تجمّع لجنود إسرائيليين في تل شعر بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

هذا وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات العنيفة والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24448 قتيلا و61504 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 529 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT