"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بـ30 صاروخا

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بـ30 صاروخ "كاتيوشا".

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة وردا على ‏جرائم العدو المتكرّرة واستهدافه لمنازل المدنيين في بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر البوم الأربعاء‎ مستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا".

ومساء اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة، إثر صواريخ تم إطلاقها من لبنان، أدت إلى اندلاع حرائق.

هذا وأكد "حزب الله" اللبناني في وقت سابق من اليوم، استهدافه تجمعات لجنود ومواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إصابة 9 جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان، بينما أكد "حزب الله" اللبناني في نفس اليوم، استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائيليين جنوبي البلاد.

ويوم الاثنين، قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر، خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله" اللبناني.

هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد نفذ "حزب الله" عددا من المواقع الإسرائيلية.

المصدر: RT