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مقتل 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل (صورة + فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل (صورة + فيديو)
AFP
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن ثلاثة مواطنين قتلوا بغارة إسرائيلية الليلة الماضية على مدينة بنت جبيل.

وذكر موقع "ليبانون 24" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت قرابة الساعة 11 من مساء أمس على منزل مواطن من آل بزي وسط مدينة بنت جبيل واستهدفته بصاروخ أرض- جو ما أدى إلى مقتل كل من ابراهيم بزي وزوجته شروق حمود وشقيقه علي، فيما نجا والده.

مقتل 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل (صورة + فيديو)

وقال ناشطون لبنانيون إن إبراهيم بزي قدم منذ مدة قصيرة من أستراليا، بهدف اصطحاب زوجته والسفر معا مرة أخرى، قبل أن يقتلا بالغارة الإسرائيلية.

المصدر: "ليبانون 24"

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