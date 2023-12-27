مقتل 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل (صورة + فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن ثلاثة مواطنين قتلوا بغارة إسرائيلية الليلة الماضية على مدينة بنت جبيل.

وذكر موقع "ليبانون 24" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت قرابة الساعة 11 من مساء أمس على منزل مواطن من آل بزي وسط مدينة بنت جبيل واستهدفته بصاروخ أرض- جو ما أدى إلى مقتل كل من ابراهيم بزي وزوجته شروق حمود وشقيقه علي، فيما نجا والده.

غارة اسرائيلية مساء أمس على منزل في بنت جبيل وسقوط ٣ شهداء#lebanon24https://t.co/idwzMF5FD1pic.twitter.com/RnEvJomElb — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 27, 2023

وقال ناشطون لبنانيون إن إبراهيم بزي قدم منذ مدة قصيرة من أستراليا، بهدف اصطحاب زوجته والسفر معا مرة أخرى، قبل أن يقتلا بالغارة الإسرائيلية.

ابراهيم بزي وشروق حمود ، ارتقيا شهداء في المجزرة الصهيونية التي طالت المدنيين الآمنين في بنت جبيل ..

كان ابراهيم قد وصل من استراليا قبل ايام ليصطحب زوجته ويسافران معاً. pic.twitter.com/YaF37tBgkA — 🔻 المنشد علي بركات 🎤 🔻 (@barakat2121) December 27, 2023

المصدر: "ليبانون 24"