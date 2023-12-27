إعلام إسرائيلي: دمار يطال منازل واندلاع حرائق بمستوطنة كريات شمونة إثر قصف بالصواريخ من لبنان(فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء بإصابة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة، إثر صواريخ تم إطلاقها من لبنان، أدت إلى اندلاع حرائق.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تم رصد ثلاث ضربات في كريات شمونة، بما في ذلك إصابات مباشرة على المنازل".

وقالت السلطات إنها "تتعامل مع عدد من الصواريخ التي سقطت في محيط مدينة كريات شمونة، وتسببت بدمار في منازل".

وأضافت: "يقوم ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات من المنطقة الشمالية الآن بعزل مكان السقوط والبحث عن رفات إضافية لإزالة المزيد من المخاطر على الجمهور".

وأفادت الصحيفة بأنه "للمرة الثانية في دقائقـ دوت صافرات الإنذارات في منطقة كريات شمونة وموشاف مارغاليوت القريبة".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني في وقت سابق من اليوم، استهدافه تجمعات لجنود ومواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إصابة 9 جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان، بينما أكد "حزب الله" اللبناني في نفس اليوم، استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائيليين جنوبي البلاد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تعرضت للهجوم من 7 جبهات منفصلة وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيشه رد حتى الآن على 6 منها.

ويوم الاثنين، قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر، خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله" اللبناني.

هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد نفذ "حزب الله" عددا من المواقع الإسرائيلية.

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"