مشاهد حصرية لـ RT.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة جبل البلاط

تاريخ النشر:27.12.2023 | 12:43 GMT |
آخر تحديث:27.12.2023 | 12:49 GMT | فيديوهات
سجلت كاميرا RT لحظات استهداف المدفعية الإسرائيلية منطقة جبل البلاط على أطراف بلدة مروحين جنوب لبنان.
المصدر: RT
بحكم الظروف المتوترة برزت إلى الواجهة شخصيات قيادية جديدة مؤثرة في الشارع العربي إلى جانب كبار الزعماء العرب لتنافس على لقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023".
قال موقع "واللاه" العبري إن إيلات "تنهار" وإن المدينة "تموت من الألم"، وذلك على وقع تراجع النشاط الاقتصادي في المدينة على خلفية الحرب على غزة وضربات الحوثيين.
حذر مستشار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إيرج مسجدي من أن "إيران ستسوي تل أبيب بالأرض في حال تطاول إسرائيل على الأراضي الإيرانية".
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء، أن القوات البحرية استهدفت سفينة تجارية بالصواريخ بعد رفض طاقمها نداءات القوة البحرية.
أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "مكان" نقلا عن مصدر أمني بأن لدى الجيش الإسرائيلي معلومات حول مكان يحيى السنوار رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة.
ابتكرت شركة مختصة بتصنيع السيارات الكهربائية في الصين، بطارية جديدة قادرة على تشغيل السيارة لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر بشحنة واحدة.
تحدث الخبير العسكري المصري اللواء محمد عبد الواحد عن أبرز البنود المصرية لوقف الحرب في غزة، موضحا أن مصر تولي القضية الفلسطينية أهمية قصوى.
نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة انفجار جسم طائر في سماء مدينة دهب المصرية، وسط تواجد عدد من المواطنين والسياح.
قال عضو الوفد الوطني المفاوض لجماعة "أنصار الله" الحوثية عبد الملك العجري أن بيان القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون) هو بمثابة بيان نعي لتحالف عملية "حارس الازدهار" بالبحر الأحمر.
أفادت وكالة "رويترز" بأن مسلحين فجروا خط أنابيب نقل النفط الخام في منطقة عسيلان بمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن مساء الثلاثاء، في ثاني حادث من نوعه خلال 24 ساعة.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية استدراج قوة خاصة إسرائيلية إلى أحد المنازل في مدينة بيت حانون وتدميره بهم.
نشرت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الثلاثاء تفاصيل العثور على جثتي مواطنين، كويتي والسعودي، قضيا في صحراء الأنبار الكبرى إثر انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات "داعش" الإرهابي.
وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش، انتقادات حادة لمصر لسماحها بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة في الماضي.
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه تم العثور على رسالة موجهة إلى السفير الإسرائيلي بالقرب من موقع الانفجار الذي وقع عند السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.
علق محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس المصرية على دعوات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسليئيل سموتريتش لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
قالت آنا فولكوفا الخبيرة في مركز ياكوف آند بارتنرز التحليلي، إنه إذا توقف الشحن عبر قناة السويس فإن مصر قد تخسر خمسة مليارات دولار سنويا من عائدات مرور السفن.
أعلنت وزارة التموين المصرية بدء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم.
كشفت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عن توقيف مجموعة كبيرة من المسؤولين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.
علق الأستاذ في جامعة بني سويف بمصر والخبير في مجال النقل عبد الله أبو خضرة، على إعلان مصر تفاصيل مشروع التجارة العربي الذي يهدد طموحات إسرائيل في إنشاء خط قطارات سريع لنقل البضائع.
ألقت السلطات الأمنية في تركيا القبض على الكويتي، حاكم عبيسان المطيري، المدان بأحكام تصل إلى المؤبد في قضية "تسريبات القذافي".
أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اعترضت "هدفا جويا معاديا" في البحر الأحمر.
قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن بلاده ستتخذ "تدابير جادة" على خلفية تعرض سفينة هندية لهجوم طائرة مسيرة في بحر العرب.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لجنود إسرائيليين في مزارع مستوطنة دوفيف الإسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية.
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في مصر، بإسقاط جسم طائر على بعد 2 كم من سواحل مدينة دهب، مع سماع دوي انفجارات وفقا لشهود عيان.
أعلنت هيئة الدواء المصرية تحقيق إنجازات كبيرة في كافة مجالات عملها، حيث تخطت الصادرات الدوائية حاجز المليار دولار لأول مرة في تاريخها.
اعتبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة إرهابية، وتهدف إلى إذلال البشرية جمعاء.
علقت حركة "حماس" على اغتيال إسرائيل للقائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في الأراضي السورية، مشددة على أنها "جريمة واعتداء جبان، وانتهاك صارخ لسيادة دولة عربية".
أظهر مقطع فيديو نادر، مشاهد من كاميرا معلقة على خوذة جندي إسرائيلي خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، سجلت عملية انتشال جنود إسرائيليين مصابين من ميدان القتال.
تساءل الخبير السياسي الروسي ألكسندر نازاروف فيما إذا ستقوم روسيا بإسقاط طائرات الاستطلاع التابعة للناتو، وذلك عقب الهجوم الأوكراني على مرفأ فيودوسيا في القرم الليلة الماضية.
أعلنت الحكومة العراقية مقتل عنصر وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون في قوات الحشد الشعبي بغارة جوية أمريكية على مقرهم في مدينة الحلة وسط محافظة بابل.
نفذ الطيران الإسرائيلي ليل الثلاثاء/ الأربعاء غارة جوية خلفت دمارا كبيرا في المنازل، وسط أنباء عن وقوع إصابات، حيث تواصل فرق الاسعاف رفع الانقاض.
في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما فتح الإسرائيليون على غزة جحيما من "الرصاص المصبوب" استمر 23 يوما، تلك الحرب وصفت حينها بأنها الأكثر دموية في تاريخ الصراع.
يوجد 78 عضوا في جسم الإنسان، ومئات الأجزاء الأخرى، إذا تم احتساب العظام والعضلات والغدد الفردية.
نشرت القوات المسلحة المصرية بيان مقتضب مرفق بفيديو، تتحدث فيه عن قيام وزير الدفاع المصري محمد زكي، بمتابعة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي بالمنطقة الجنوبية العسكرية.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع أن تل أبيب تتوقع ردا من الجبهة الشمالية على مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي في سوريا.
تبدأ وزارتا النقل في دولتي مصر والأردن، تنفيذ أعمال خط التجارة العربي على الصعيد الدولي للمساهمة في نقل البضائع بين مصر والأردن والعراق والدول الخليجية برياً.
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.
وجه رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية في مصر هاني ميلاد نصيحة إلى الراغبين في الادخار.
أصدرت وزارة النقل المصرية بيانا حول الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل متعدد الوسائط.
اعترف القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، بصعوبة المهمة في أفدييفكا، موضحا أن القوات الأوكرانية قد تغادر المنطقة خلال 2 أو3 أشهر.
أكد القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني اليوم الثلاثاء، انحساب قوات كييف من مدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي أعلن الجيش الروسي تحريرها يوم أمس.
أفادت تقارير إعلامية غربية بأن السعودية أبدت عدم اهتمامها بالانضمام إلى عملية "حارس الازدهار" بقيادة واشنطن ضد الحوثيين في البحر الأحمر.
أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الجدل بين مواطنيه بقرارات منها إصدار تراخيص لحمل السلاح، وعدم تمديد ولاية مفوضة السجون كاتي بيري.
صرحت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن "الفطريات" التي تسببت بموت الجندي الإسرائيلي في قطاع غزة ليست ظاهرة جديدة.
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لاكتساح مضيفه اتحاد جدة بنتيجة 5-2 يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
قال موقع "القاهرة 24" إن البنوك في مصر ستلجأ إلى وقف قبول الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح الدولار وفقا للاحتياجات الأساسية فقط.
أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بالأضرار التي لحقت بسفينة "نوفوتشيركاسك" جراء الاعتداء الأوكراني على مرفأ فيودوسيا في القرم.
يعد فقدان الذاكرة البسيط جزءا طبيعيا من الشيخوخة. ومع ذلك، فإن فقدان الذاكرة الذي يعطل حياتك ويؤثر على الأنشطة البسيطة اليومية يمكن أن يكون علامة مبكرة على الإصابة بالخرف.
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن من المرتقب أن تفتتح الأسبوع المقبل سفارة ملاوي لدى إسرائيل، حيث ستكون الدولة الـ99 التي تقيم لها سفارة في إسرائيل ".
يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر السعودي إلى إنهاء العام الحالي في صدارة هدافي العالم.
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
كشف رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، عن نصيحته بخصوص أفضلية الاستثمار في عام 2024 ما بين الذهب والعقارات.
ودع العالم العربي والغربي خلال عام 2023 العديد من الشخصيات السياسية البارزة التي تركت بصمتها في التاريخ، وحزنا في قلوب محبيها.
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رسائل تهديد ووعيد تطلقها طهران عقب مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني رضى موسوي في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق.
أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأشد العبارات امتهان الجيش الإسرائيلي لحرمة جثامين 80 فلسطينيا وسرقة أعضائهم، مشيرا إلى أن "الجيش سرق الجثامين خلال حربه الجارية وسلمها مشوهة".
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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بعد نهاية الكلاسيكو الذي جمع النصر والاتحاد مساء الثلاثاء، بلفتة جميلة بحق لاعبي الفريق المنافس.
افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، قمة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ، لبحث التعاون الاستراتيجي بين دول الرابطة بالإضافة إلى القضايا الدولية والاقليمية.
اعتلى ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 19 من المسابقة.
تأسس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 27 ديسمبر عام 1945 بعد أن تقرر استحداثهما قبل عام في "بريتون وودز"، بطريقة تكفل سيطرة واشنطن على عملهما رغم مظهرهما الخارجي "الديمقراطي".
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بسقوط عدد من القتلى والجرحى في قصف طائرات الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس في طولكرم.
أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن سيارة انفجرت في مدينة نتانيا مما أسفر عن مقتل شخص واحد في حادث يتم التعامل معه على أنه اغتيال محتمل، حسبما ذكرت الشرطة الإسرائيلية.
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشبتاكات ضارية على مختلف محاور التوغل.
كشف رئيس شركة الطائرات المتحدة الروسية يوري سليوسار عن أن طلب قوات الفضاء الروسية على مقاتلات الجيل الخامس "سو 57" في العام 2023 تضاعف وتمت تلبيته بشكل كامل.
كشف الدكتور فلاديمير بوندارينكو، أخصائي إعادة التأهيل والمعالجة الآلية وضعيتي النوم الأكثر خطورة للإنسان.
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن "الحرب لها أهداف ضرورية ولكنها ليست سهلة التحقيق بسبب التضاريس المعقدة"، و"ستستمر لعدة أشهر أخرى".
أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أن الحركة تلقت مبادرات ومقترحات من عدة دول بشأن تنظيم مفاوضات مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة.
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تظهر الأبحاث أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال آخذ في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، وأن نمط الحياة والعوامل البيئية يمكن أن تقلل من خصوبة الرجال.
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أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أنه من المتوقع ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيميائيات حتى العام 2030.
نشرت كتائب القسام مقطعا لاستهداف قوة راجلة إسرائيلية متوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة.
نشرت قناة "I24NEWS" العبرية تحليلا عن محور "فيلادلفيا" الحدودي مع مصر، وعما إذا كان "خطا أحمر يمكن تجاوزه".
عرض "حزب اللبناني مشاهد من استهدافه مستوطنة راموت نفتالي الإسرائيلية جنوبي البلاد.
قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف إن كييف تسعى لتجنيد نصف مليون شخص، لطلب مساعدات جديدة من الغرب بدعوى ضرورة الحفاظ على الجيش وتمويله.
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مُنيت أوكرانيا بهزيمة كبيرة نتيجة خسارتها مارينكا، والقادم أعظم، بحسب الخبير العسكري يوري كنوتوف. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
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