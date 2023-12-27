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مشاهد حصرية لـ RT.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة جبل البلاط

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سجلت كاميرا RT لحظات استهداف المدفعية الإسرائيلية منطقة جبل البلاط على أطراف بلدة مروحين جنوب لبنان.

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تحديث مستمر.. تجدد القصف الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان و
تحديث مستمر.. تجدد القصف الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان و"حزب الله" يستهدف موقعا إسرائيليا

المصدر: RT

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