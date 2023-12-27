تحديث مستمر.. تجدد القصف الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان

أفاد مراسل RT بتجدد القصف الإسرائيلي على عدد من القرى في جنوب لبنان، بعد غارة ليلية استهدفت أحد المنازل في بنت جبيل وأدت إلى مقتل 3 مواطنين.

وذكر مراسلنا أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بـ4 قذائف أطراف بلدة عيتا الشعب، كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية بقذيفتين سهل مرجعيون، وأطلقت دبابة أخرى 4 قذائف بإتجاه منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام.

كما ينفذ الجيش الإسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا وعدد من المواقع على امتداد الحدود اعتداءات بالرشاشات الثقيلة باتجاه الأحراج القريبة من الحدود.

يتبع..

المصدر: RT