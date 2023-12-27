تحديث مستمر.."حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مؤكدة

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، استهدافه تجمعات لجنود ومواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وجاء في بيانات "حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "شن ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجوما ‏مشتركا بالمسيرات الهجومية الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية على تجمعات جنود ‏العدو الإسرائيلي المستحدثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة".‏

- عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع خربة ماعر ومرابض المدفعية فيه وتموضع القوات الإسرائيلية حوله بصواريخ بركان ‏وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".

- عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة".‏

‏- عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجهة، وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".‏

- عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الأربعاء: ‌‌‌"استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعا قياديا مستحدثا للعدو الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة".‏

يتبع..