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"الوكالة الوطنية": غارات إسرائيلية معادية دمرت حيا كاملا في جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

AFP
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دمرت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان حيا بأكمله في بلدة عيترون الجنوبية، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "العدو الاسرائيلي صعد من وتيرة اعتداءاته بعد ظهر اليوم الأحد، وتسببت غارات شنتها مقاتلاته الحربية بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سوّي العديد من المنازل الآمنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".

وأعلن "حزب الله" اليوم الأحد استهداف جنود ومواقع إسرائيلية بأسلحة مناسبة وصواريخ "بركان" ومسيّرات.

وأفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT + "الوكالة الوطنية للإعلام"

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