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كتائب "القسام" في لبنان تعلن قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بالجليل الغربي برشقات صاروخية

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كتائب
AFP
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أعلنت كتائب "القسام" في لبنان اليوم الأحد قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بالجليل الغربي برشقات صاروخية.

وقالت كتائب "القسام" في بيان: "كتائب القسام - لبنان تقصف مواقع عسكرية إسرائيلية في "ليمان" و"خربة ماعر" بالجليل الغربي شمالي فلسطين المحتلة برشقات صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة".

كتائب

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهدافه لعدد من المواقع الإسرائيلية وتجمعات للجنود على حدود جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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