الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان (فيديو)

أفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن الآن غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

-مراسلتنا: قذائف مدفعية إسرائيلية على أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي جنوب لبنان

-مراسلتنا: قصف مدفعي إسرائيلي على وادي حامول في القطاع الغربي جنوب لبنان

-مراسلتنا: الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات على أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط

-مراسلتنا: قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على أطراف وادي حامول في القطاع الغربي

-مراسلتنا: إطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل الرئيسي في الناقورة القطاع الغربي جنوب لبنان

المصدر: RT