الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان (فيديو)
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أفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن الآن غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.
-مراسلتنا: قذائف مدفعية إسرائيلية على أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي جنوب لبنان
-مراسلتنا: قصف مدفعي إسرائيلي على وادي حامول في القطاع الغربي جنوب لبنان
-مراسلتنا: الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات على أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط
-مراسلتنا: قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على أطراف وادي حامول في القطاع الغربي
-مراسلتنا: إطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل الرئيسي في الناقورة القطاع الغربي جنوب لبنان
المصدر: RT