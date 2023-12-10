تحديث مستمر لساعات المساء.. حزب الله يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية وصواريخ "بركان" ومسيرات

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهدافه لعدد من المواقع الإسرائيلية وتجمعات للجنود على حدود جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 03:35 من بعد ظهر ال‏يوم الأحد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع بركة ‏ريشا بصواريخ بركان وتمّ إصابته إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 03:30 من بعد ظهر ال‏يوم الأحد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا ‏فيه إصابات مباشرة". ‏

- عند الساعة 03:30 من بعد ظهر ‏اليوم الأحد: "دمّر مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية في موقع ‏العباد يتحصن فيها جنود العدو الإسرائيلي وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح".‏

- عند الساعة 03:00 من بعد ظهر ال‏يوم الأحد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي زبدين والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".‏

‏- عند الساعة 03:00 من بعد ظهر ال‏يوم الأحد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقعي ‏زبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان وتمت ‏إصابتهما إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 10:00 من صباح ال‏يوم الأحد: "شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجوما جويا بطائرات ‏مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ‏ثكنة يعرا وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددا من الإصابات في صفوف جنوده".

- عند الساعة 10:00 من صباح ‏اليوم الأحد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".‏

‏





يتبع..