أمير قطر يعزي نظيره الكويتي بوفاة زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح

أرسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية، إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة منيرة سامي عبدالله الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح.

كما أرسل نائب الأمير القطري الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، برقية تعزية، إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعربوا فيها عن تعازيهم بوفاة منيرة سامي عبدالله الميلم.

وأعلن الديوان الأميرى الكويتي الخميس الفائت وفاة منيرة الميلم عن عمر يناهز 26 عاما.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية