الأمن المصري يصدر بيانا بعد دعوة أنصار مرشح رئاسي للقيام بأعمال مخلة بالأمن

شددت وزارة الداخلية في مصر على التصدي لأي مخالفات تخل بالأمن العام، في ضوء ما يردده بعض أنصار المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: "صرح مصدر أمنى بأنه في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإن وزارة الداخلية تؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخل بالأمن العام".

المصدر: RT