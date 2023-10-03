مصر.. أنصار طنطاوي يفاجئون داعمي السيسي يوم إعلان ترشحه للرئاسة

فاجأ عدد من أنصار مرشح الرئاسة المصرية أحمد طنطاوي داعمي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بترديد اسم طنطاوي أمام إحدى المنصات التي نصبت لدعم السيسي في ترشحه للانتخابات.

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وظهر عدد من مؤيدي المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي خلال حفل لمؤيدي الرئيس السيسي وهو يهتفون باسم المرشح طنطاوي في مدينة مطروح.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بيانا بعد انتشار أنباء حول وجود تجمعات واشتباكات بمطروح، ومدى صحة تلك الأنباء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور لها إن هناك مشاجرة وقعت بين بعض الشباب بمدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط صور شخصية مع شعراء ليبيين معروفين، وأوضحت المصادر أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم.

وأن لا صحة للمعلومات عن وجود مظاهرات أو تجمعات خارج إطار المشاجرة.

المصدر: RT