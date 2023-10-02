بيان من وزارة الداخلية المصرية حول معلومات بشأن مظاهرات في مدينة مطروح

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا بعد انتشار أنباء حول وجود تجمعات واشتباكات بمطروح، ومدى صحة تلك الأنباء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور لها إن هناك مشاجرة وقعت بين بعض الشباب بمدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط صور شخصية مع شعراء ليبيين معروفين، وأوضحت المصادر أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم.

وأن لا صحة للمعلومات عن وجود مظاهرات أو تجمعات خارج إطار المشاجرة.

نشبت مشاجرة بين بعض الشباب بمدينة #مطروح بسبب التنافس على إلتقاط صور مع شعراء ليبيين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة#وزارة_الداخليةpic.twitter.com/Ab0Q103y5h — وزارة الداخلية (@moiegy) October 2, 2023

المصدر: RT