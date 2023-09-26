مصر.. تصرف لافت للسيسي بعد بكاء خريجة جامعية أمامه

ذكر موقع "القاهرة 24" أن الطالبة بجامعة "بنها"، غادة محمد، قطعت مسيرة خريجي جامعات مصر، للحديث إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعيناها تفيض بالدمع، طالبة منه تعيينها بالكلية.

وكشفت غادة محمد، الطالبة بكلية التربية النوعية جامعة بنها، حرصها على مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مجتازة مراسم مسيرة خريجي الجامعات المصرية وطابور عرض الخريجين.

وقالت الطالبة غادة محمد في حديثها لـ القاهرة 24: ذهبت للإدارة من أجل التعيين وتم ابلاغي بأنه لا يوجد تعيين ولما تكلمت مع الرئيس باكية وعرضت عليه موقفي.. قال لي لا تبكي سوف نعينك".

وتابعت الطالبة غادة محمد: أن "الرئيس دعا الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأعطاني الوزير رقم هاتفه الشخصي وأخبرني أنه سيتم تعييني بالكلية"، حسب روايتها.

وقامت الطالبة غادة محمد بقطع مسيرة خريجي جامعات مصر، المقامة في استاد قناة السويس بالإسماعيلية، للحديث إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل بدء تكريم أوائل خريجي جامعات مصر.

وتضمنت الاحتفالية يوم تفوق جامعات مصر تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أوائل الطلاب الخريجين بالجامعات المصرية، في استاد قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية.

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المصدر: "القاهرة 24"