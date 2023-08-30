تفاعل كبير مع طريقة احتفال طالبة مصرية بتخرجها (فيديو)

تفاعل نشطاء مع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل تخرج طلبة كلية الآداب في جامعة القاهرة بمصر.

ويظهر الفيديو جزءا من رقص طالبة نوبية تدعى شادن مصطفى، على إحدى أغاني التراث النوبية، حيث تم استدعاؤها للصعود إلى المسرح وتسلم شهادة تخرجها، وفي تلك الأثناء تعالت أصوات الموسيقى وبدأت الشابة بالتمايل وسط تصفيق زملائها.

ولاقى احتفال الطالبة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت شادن خلال مداخلتها على قناة "DMC": "لم أكن مستعدة لما قدمته على مسرح التخرج ورغبت في أن يتم تكريمي في تخرجي بصورة مختلفة تترك ذكرى طيبة بيني وبين زملائي خصوصًا وكوني نوبية".

وأضافت: "ما شاهده أصدقائي كان بتلقائية شديدة وفجأة أثناء عودتي للمنزل فاجئني أصدقائي بأن الفيديو لاقى انتشارا وترحابا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في جزء سلبي من التعليقات ومافيش حد دائما بيتفق على شخصية معينة وقرأت تعليقات حلوة منها أنا حد لذيذ جدًا ومبهج أوي، ووجه البعض لي أسئلة لماذا لا أنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "هناك بعض التعليقات السلبية ولا ألومها علشان حرية التعبير.

وأبدى كثيرون إعجابهم بجمال شادن وملامحها النوبية، وحضورها القوي وثقتها بنفسها أمام الجمهور، فيما انتقد البعض فستانها المفتوح من الأسفل.

ويتميز أهالي النوبة بالرقص الشعبي الذي يكون جماعيا مشتركا فيه الرجال والنساء من كل الأعمار، وارتبطت هذه الرقصات بمواسم الزراعة والحصاد، ومن أشهر الرقصات النوبية ما يسمى بـ"الأراجيد".

المصدر: RT