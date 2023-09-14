قائد الدعم السريع في السودان: سنعين سلطة في مناطق سيطرتنا إذا استمرت تحركات البرهان

قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إن القوات ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إذا استمرت تحركات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأوضح قائد قوات الدعم السريع: "القوات ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إذا ما استمرت محاولات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ادعاء شرعية زائفة".

نص خطابي المسجل للشعب السوداني والمجتمع الاقليمي والدولي pic.twitter.com/2BCHkbwsLz — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) September 14, 2023

وأضاف دقلو أن قيام البرهان بتشكيل حكومة يكون مقرها بورتسودان "يعني أننا نتجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد، وهذا ما لا نرغبه لأنه يبدد الأمن والسيادة، ويطيل أمد الحرب ومعاناة المدنيين.. الأولوية لانهاء الحرب، وعودة السلام وتوحيد السودان، واقامة حكم مدني ديمقراطي وبناء جيش مهني واحد".

خطابي للشعب السوداني والمجتمع الاقليمي والدولي pic.twitter.com/DQxDjXHqLv — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) September 14, 2023

هذا وأعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، استقالته من منصبه، وذلك بعد أشهر من تصنيفه شخصا غير مرغوب به من قبل السلطات في الخرطوم.

كما أفاد مراسل RT في السودان بسماع دوي قصف مدفعي عنيف منذ الصباح صادر من منطقتي الطائف والرياض جنوب شرق الخرطوم من مواقع يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع.

وكشف قائد قوات الدعم السريع، تفاصيل المحادثات التي دارت بينه وبين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في وقت سابق.

وقال دقلو إنه ناقش مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب بالبلاد، والعمل على مقابلة الاحتياجات الإنسانية للمدنيين، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل تسهيل وصول المساعدات للمحتاجين.

كما كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبرز التطورات التي يشهدها السودان على الصعيد الإنساني، إثر الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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المصدر: RT