مراسل RT: قصف مدفعي جنوب شرق الخرطوم

أفاد مراسل RT في السودان بسماع دوي قصف مدفعي عنيف منذ الصباح صادر من منطقتي الطائف والرياض جنوب شرق الخرطوم من مواقع يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع.

وذكر مراسلنا أن المسيرات التابعة للجيش السوداني قصفت مواقع وتحركات الدعم السريع في منطقتي جبرة وأبو آدم جنوبي الخرطوم ما تسبب في تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

واستأنف رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان نشاطه السياسي من مدينة بورتسودان شرقي البلاد عقب عودته من تركيا وعقده مباحثات مشتركة مع نظيره التركي، فيما رجح مراقبون أن تكون المملكة العربية السعودية هي آخر محطاته الخارجية.

المصدر: RT