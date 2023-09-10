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الجيش السوداني ينفي استهدافه مدنيين في منطقة مايو جنوبي الخرطوم

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الجيش السوداني ينفي استهدافه مدنيين في منطقة مايو جنوبي الخرطوم
Globallookpress Wang Hao
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نفى الجيش السوداني الأنباء التي تم تداولها حول استهدافه مدنيين في منطقة مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدا أنها ادعاءات مضللة وكاذبة، حسب بيان له.

وقال الجيش في بيانه: "روج اليوم إعلام المليشيا المتمردة كعادته ادعاءات مضللة وكاذبة تفيد بتوجيه القوات المسلحة ضربة استهدفت مدنيين بمنطقة مايو".

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وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة أنها لا يمكن أن توجه نيرانها لشعبها الذي يعلم ذلك، ويشهد في نفس الوقت على الفظائع غير المسبوقة في تاريخ البلاد التي ارتكبتها المليشيا المتمردة ومرتزقتها الذين جلبتهم من خارج الحدود بحق الشعب السوداني من قتل ممنهج ونهب للممتلكات وتخريب لمرافق الخدمات ومحاولاتهم المستمرة لتشريد مواطني الخرطوم ومدن أخرى من منازلهم تمهيدا لمصادرتها أو نهبها أو استغلالها للأغراض الحربية، وما جرائمهم التي يندى لها جبين البشرية في ولاية غرب دارفور وطويلة وكتم وزالنجي ونيالا والخرطوم ببعيدة عن الأذهان ولم تجف دماء ضحاياها."

وأكد أن "القوات المسلحة توجه ضرباتها على تجمعات وحشود ومواقع وارتكازات المتمردين كأهداف عسكرية مشروعة، مع تقيدها التام بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك كجيش محترف وبمنأى عن مواطنينا الأبرياء والاعيان المدنية والمحمية".

ولقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف جوي بمنطقة مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم بحسبما أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام.

المصدر: RT

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