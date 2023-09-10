 
مباشر
عاجل
ماكرون: إعادة انتشار القوات الفرنسية في النيجر لن تتقرر إلا "بناء على طلب الرئيس بازوم"

"غرفة طوارئ جنوب الحزام": مصرع 23 شخصا بقصف جوي جنوبي العاصمة الخرطوم

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0nf

لقي ثلاثة وعشرون شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف جوي بمنطقة مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم بحسب ما أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام.

وكان الجيش السوداني قصف بطائرات مسيرة فجر اليوم الأحد عدة مواقع للدعم السريع في محيط المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم ، وسوبا شرق النيل، ومحيط سلاح المدرعات.

إقرأ المزيد
السودان.. قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والدعم السريع
السودان.. قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والدعم السريع

وسمع دوي انفجارات قوية ومتتالية شرق وجنوب الخرطوم بالتزامن مع تحليق الطائرات الاستطلاعية والمقاتلة،

أما في محور أم درمان فقد أفادت مصادر محلية بتبادل الجيش والدعم السريع القصف بالمدفعية الثقيلة، حيث قصف الجيش مواقع للدعم السريع في أمدرمان القديمة، فيما قصفت قوات الدعم السريع منطقة كرري البلد شمالي امدرمان، وأشار شهود عيان إلى سقوط طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع بالمنطقة دون وقوع إصابات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة