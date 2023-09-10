"غرفة طوارئ جنوب الحزام": مصرع 23 شخصا بقصف جوي جنوبي العاصمة الخرطوم

لقي ثلاثة وعشرون شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف جوي بمنطقة مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم بحسب ما أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام.

وكان الجيش السوداني قصف بطائرات مسيرة فجر اليوم الأحد عدة مواقع للدعم السريع في محيط المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم ، وسوبا شرق النيل، ومحيط سلاح المدرعات.

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وسمع دوي انفجارات قوية ومتتالية شرق وجنوب الخرطوم بالتزامن مع تحليق الطائرات الاستطلاعية والمقاتلة،

أما في محور أم درمان فقد أفادت مصادر محلية بتبادل الجيش والدعم السريع القصف بالمدفعية الثقيلة، حيث قصف الجيش مواقع للدعم السريع في أمدرمان القديمة، فيما قصفت قوات الدعم السريع منطقة كرري البلد شمالي امدرمان، وأشار شهود عيان إلى سقوط طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع بالمنطقة دون وقوع إصابات.

المصدر: RT