البرهان يصل قطر في ثالث زيارة خارجية منذ اندلاع الأزمة في السودان (فيديو)

توجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الخميس إلى قطر وفق ما أعلنه المجلس السيادي الانتقالي، في ثالث جولة خارجية له منذ اندلاع الأزمة السودانية قبل قرابة 5 أشهر.

وأضاف المجلس الذي يتولى البرهان رئاسته، أنه خلال الزيارة "سيجري البرهان مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان".

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وغادر البرهان من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، حيث المطار الوحيد الذي يعمل حاليا مذ اندلعت المعارك في 15 أبريل بين الجيش بقيادته وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع. وزار مصر في 29 أغسطس وأجرى مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية، ثم زار دولة جنوب السودان والتقى برئيسها سلفا كير.

وتأتي زيارات البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد سعيا لإيجاد حل للنزاع الذي تسبب بمقتل نحو خمسة آلاف شخص وتهجير 4.8 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

وكانت وساطات سعودية أمريكية أثمرت خلال الأشهر الماضية عن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لكنها لم تصمد.

كما قادت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) مبادرة إقليمية لم تثمر أيضا.

ولا تظهر المعارك الميدانية أي أفق للحل، مع تواصل الاشتباكات بين الطرفين في مناطق عدة من البلاد.

وسجل الأربعاء نزوح مئات العائلات من إحدى ضواحي الخرطوم غداة مقتل 19 مدنيا فيها بقصف نفذه الجيش على مواقع لقوات الدعم السريع لكّنه أخطأ هدفه، بحسب ما أفاد ناشطون وسكان.

المصدر: أ ف ب