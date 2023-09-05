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البرهان إلى نيويورك على رأس وفد رفيع المستوى

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البرهان إلى نيويورك على رأس وفد رفيع المستوى
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
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يزور رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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ويرافق البرهان في رحلته وفد رفيع المستوى لتمثيل السودان في الاجتماعات الـ78 للجمعية، التي تقام خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25 من الشهر الحالي.

ويضم الوفد وزير الخارجيه المكلف علي الصادق، ومدير عام جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضّل، ووزير المالية و التخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم محمد، وعدد من الفنيين من الجهات ذات الصلة.

وتعتبر هذه ثالث وجهة خارجية لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى خارج البلاد منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل الماضي.

المصدر: RT

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