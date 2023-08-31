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الكشف عن الوجهة التالية للبرهان بعد زيارته مصر

أخبار العالم العربي

الكشف عن الوجهة التالية للبرهان بعد زيارته مصر
رئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
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يزور رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الاثنين المقبل جنوب السودان بعد زيارة أجراها إلى مصر.

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وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن البرهان سيلتقي في جوبا الرئيس سلفاكير ميارديت، وستتناول جلسة المباحثات مناقشة الأوضاع في السودان، وتأثيرها على دول الجوار والجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

والثلاثاء، وصل رئيس المجلس السيادة في السودان إلى مصر، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للبرهان إلى خارج البلاد منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 أبريل الماضي، بين الجيش بقيادته، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

المصدر: RT

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