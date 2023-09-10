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قائد قوات الدعم السريع يكشف تفاصيل المحادثات مع مارتن غريفيث

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قائد قوات الدعم السريع يكشف تفاصيل المحادثات مع مارتن غريفيث
Sputnik
قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) - أرشيف -
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كشف قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تفاصيل المحادثات التي دارت بينه وبين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.

وقال دقلو إنه ناقش اليوم مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب بالبلاد، والعمل على مقابلة الاحتياجات الإنسانية للمدنيين، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل تسهيل انسياب وصول المساعدات للمحتاجين.

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وذكر أنه استمع إلى شرح مفصل من مارتن غريفيث حول الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة عن السودانيين وحجم المساعدات المتدفقة.

وأفاد دقلو بأنه أكد الاستعداد التام لتقديم كافة التسهيلات الممكنة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لحماية وتأمين المساعدات، وتيسير مهام العاملين في الحقل الإنساني.

وشدد على أنهم لن يدخروا جهدا في سبيل تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.

وأوضح أن قوات الدعم السريع وكذلك الوكالة الإنسانية التي أنشأوها ستعمل على تنسيق جهود الإغاثة لخدمة المواطنين في جميع أنحاء البلاد لا سيما في مناطق سيطرتهم.

وفي نهاية شهر أغسطس، حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية مذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بأن "الحرب في السودان تثير وضعا طارئا إنسانيا له أبعاد هائلة".

وأكد أن هذا النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني، بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها.

المصدر: RT + وكالات

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