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محمد بن زايد يناقش مع بارزاني العلاقات مع العراق عامة وإقليم كردستان خاصة

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محمد بن زايد يناقش مع بارزاني العلاقات مع العراق عامة وإقليم كردستان خاصة
Gettyimages.ru
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني
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استقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق عامة، وإقليم كردستان خاصة، وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه حضر اللقاء منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وخالد بن محمد بن زايد آل نهيانـ ولي عهد أبوظبي، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

المصدر: وام

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