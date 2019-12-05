كردستان العراق ينفي وصول طائرات إماراتية محملة بالأسلحة إلى الإقليم

نفى ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق صحة أنباء جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة، مفادها أن ثلاث طائرات إماراتية محملة بالسلاح قد وصلت إلى الإقليم.

ونقلت وكالة "روداو" الكردية عن مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الإقليم قوله: "لا صحة للخبر المنشور منذ أيام في عدد من القنوات والمواقع الإخبارية العربية ونقلته بعض الصفحات الكردية، والمتضمن الادعاء بوصول ثلاث طائرات محملة بالأسلحة وهبوطها في مطار أربيل الدولي، بعد زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني إلى الإمارات".

وشدد المصدر على أن "هذا الخبر مزيف وملفق تماما ولا أساس له وبعيد كل البعد عن الصحة".

وذكرت تلك التقارير أن زيارة نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني للإمارات جرت الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن رئيس الإقليم استقبل في اليوم نفسه القنصل العام الإماراتي في أربيل أحمد الزاهري، وبحث معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع التي يشهدها العراق والمنطقة.

وأكدت هذه الأنباء أن الجانب الإماراتي أبدى استعداده لتقديم الدعم للإقليم والعراق عموما، لمساعدة النازحين واللاجئين المقيمين في كردستان العراق.

المصدر: وكالات