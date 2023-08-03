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رئيس الإمارات يغرد في ذكرى "جريمة بشعة"

أخبار العالم العربي

رئيس الإمارات يغرد في ذكرى
الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات
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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على ضرورة العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو العرق.

وجاء ذلك في تدوينة للرئيس عبر منصة "إكس" بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لجريمة تنظيم "داعش" بحق الإيزيديين في العراق في 3 أغسطس 2014.

وكتب الشيخ محمد بن زايد: "الذكرى التاسعة للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين وغيرهم في سنجار العراق، في 3 أغسطس عام 2014، مناسبة أليمة تذكّر العالم كله بأهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق".

المصدر: RT

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