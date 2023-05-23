"أسوشيتد برس": مقتل 3 عناصر في الوحدات الإيزيدية شمالي العراق بقصف تركي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين إقليميين بمقتل ثلاثة من عناصر الوحدات الإيزيدية وإصابة ثلاثة آخرين، بقصف جوي تركي شمالي العراق اليوم الثلاثاء.

ونفى مسؤول محلي إيزيدي ذلك، حيث قال إن "غارة بطائرة مسيرة تركية أسفرت عن مقتل راع".

وبحسب حكومة إقليم كردستان العراق، فإن "الضربة التي شنت في الصباح الباكر على قضاء سنجار استهدفت مقرا لـ(وحدات مقاومة سنجار) في قرية شومو خلف".

وأشار نايف شمو، رئيس مجلس سنجار الإيزيدي، للأسوشيتد برس، إن "المنطقة التي استهدفتها الطائرات التركية المسيرة قرية إيزيدية مهجورة سبق أن دمرت معظم منازلها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد".

يشار إلى أن هجوم الثلاثاء هو ثاني هجوم من نوعه خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وقالت السلطات الكردية العراقية إن "ضربة مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر قتلت ثلاثة من رجال الوحدات الايزيدية". وفي ذلك الوقت أيضا، "نفى مسؤول محلي تابع لـوحدات مقاومة سنجار وقوع أي وفيات".

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المصدر: "أسوشيتد برس"