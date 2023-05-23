مقتل ثلاثة عناصر مرتبطين بحزب العمال الكردستاني بقصف تركي في سنجار

قتل ثلاثة مقاتلين إيزيديين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وأصيب ثلاثة آخرون إثر قصف نسب إلى تركيا في منطقة سنجار الواقعة في شمال العراق.

وأفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأنه في تمام الساعة الخامسة صباحا (2:00 بتوقيت غرينتش) "استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي مقرا لمقاتلي وحدات حماية سنجار في قرية تشومو خلف في قضاء سنجار، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وهذا القصف المماثل الثاني خلال أسبوع الذي يستهدف المنطقة، حيث قتل ثلاثة مقاتلين آخرين في ضربات نسبت إلى تركيا كذلك في سنجار الثلاثاء الماضي.

ويأتي ذلك قبل جولة انتخابية حاسمة في تركيا في 28 مايو بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.

وينتمي هؤلاء المقاتلون إلى وحدات حماية سنجار، وهي مجموعة مسلحة لمقاتلين إيزيديين، مرتبطة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه تنظيم "إرهابي".

المصدر: "أ ف ب"